Мир 01 февраля 2023, 13:10 Названо имя кандидата на пост президента США на выборах в 2024 году CNN: экс-постпред США при ООН Никки Хейли примет участие в выборах президента в 2024 году Википедия

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Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли примет участие в президентских выборах в 2024 году от Республиканской партии. Об этом сообщило издание CNN.

По данным источника, политик объявит о выдвижении на пост во время пресс-конференции в Чарлстоне 15 февраля. Вероятно, что она станет конкурентом бывшего президента США Дональда Трампа, который также заявлял о намерении участвовать в выборах от республиканцев.

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В период с 2011 по 2017 год Хейли занимала пост губернатора Южной Каролины.

Ранее стало известно, что две трети жителей США не захотели увидеть Джо Байдена и Дональда Трампа на предстоящих выборах президента. Свыше половины участников опроса признались, что сомневаются в перспективах страны при Байдене или Трампе.

Ближайшие президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. В них точно примет участие нынешний глава государства Джо Байден.