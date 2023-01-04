Мир 04 января 2023, 02:46 Белый дом подтвердил намерение Байдена снова участвовать в выборах президента США Pxhere

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден намерен принять участие в выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. О его планах баллотироваться на второй срок заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

«Он говорит, что намерен участвовать в [президентской] гонке, и я определенно не стану предвосхищать [заявления] президента», — привела слова Жан-Пьер «Вечерняя Москва».

Реклама

По словам пресс-секретаря, в администрации не будут опережать «какое-либо объявление» по этому поводу, добавил RT.

Реклама

Ранее Байден пошутил о том, что не в курсе о приближении выборов нового президента в стране. Глава Белого дома проводил Новый год на острове Санта-Крус вместе с родными и представители СМИ поинтересовались у него, говорил ли он с семьей про предстоящее голосование.

До этого в Белом доме сообщали, что глава государства примет решение о выдвижении своей кандидатуры на второй срок после зимних праздников. Газета Politico со ссылкой на свои источники также писала о том, что вероятность участия Байдена в следующих выборах велика. Как предполагалось, американский лидер может объявить о своем решении в рамках ежегодного послания президента Палате представителей и Сенату Конгресса.