14 февраля 2023, 21:21
Российские спасатели вернулись из Сирии после помощи пострадавшим от землетрясения
МЧС: помогавшая в ликвидации последствий землетрясения в Сирии группа вернулась в Россию
Самолет ИЛ-76 доставил в аэропорт Жуковский аэромобильную группировку МЧС России, которая всю неделю занималась ликвидацией последствий землетрясения в Сирии в рамках международной спасательной операции. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
В аэропорту спасателей встретили родные и близкие, а также оркестр ведомства, который поприветствовал специалистов патриотическими композициями.
Реклама
Всего в группу входили более 50 сотрудников Центра «Лидер», в том числе три кинологических расчета. Они выполнили все поставленные перед ними задачи. Позднее ожидается прибытие группировки российских спасателей, которые работали в Турции.
Реклама
Жертвами землетрясения в Сирии стали свыше 8,5 тысячи человек. На помощь жителям пострадавших от подземных толчков районов также пришли российские военные. С базы в Алеппо в пункт раздачи гуманитарной помощи он доставили2,5 тонны продуктов и средства дезинфекции. Также российские военные присоединились к разборам завалов разрушенных зданий в составе сводных отрядов.
Сирия
Землетрясения
МЧС РФ
Реклама
Реклама