Мир 14 февраля 2023, 21:21 Российские спасатели вернулись из Сирии после помощи пострадавшим от землетрясения МЧС: помогавшая в ликвидации последствий землетрясения в Сирии группа вернулась в Россию Пресс-служба МЧС

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Самолет ИЛ-76 доставил в аэропорт Жуковский аэромобильную группировку МЧС России, которая всю неделю занималась ликвидацией последствий землетрясения в Сирии в рамках международной спасательной операции. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В аэропорту спасателей встретили родные и близкие, а также оркестр ведомства, который поприветствовал специалистов патриотическими композициями.

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Всего в группу входили более 50 сотрудников Центра «Лидер», в том числе три кинологических расчета. Они выполнили все поставленные перед ними задачи. Позднее ожидается прибытие группировки российских спасателей, которые работали в Турции.

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Жертвами землетрясения в Сирии стали свыше 8,5 тысячи человек. На помощь жителям пострадавших от подземных толчков районов также пришли российские военные. С базы в Алеппо в пункт раздачи гуманитарной помощи он доставили2,5 тонны продуктов и средства дезинфекции. Также российские военные присоединились к разборам завалов разрушенных зданий в составе сводных отрядов.