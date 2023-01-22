Мир 22 января 2023, 10:41 Названа сумма замороженных российских активов в Финляндии МИД Финляндии сообщил о заморозке активов России на 187 миллионов евро РИА «Новости»

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После начала специальной операции на Украине власти Финляндии заморозили российские активы на 187 миллионов долларов. Об этом в эфире телерадиостанции Yle сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Пиа Саариваара.

«В список попали объекты, представляющие ценность: яхты, машины, акции и недвижимость. Все решения принимало Управление по взысканию долгов», — сообщил он.

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Заместитель главы Европейской комиссии Вера Юрова рассказала изданию Politico, что ЕС работает над юридическими аспектами возможной конфискации заблокированных активов Центрального банка России.

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«Мы должны обсудить процесс с украинскими партнерами и изучить процедуру конфискации в соответствии с международным правом», — отметила она.

В августе президент Саули Ниинисте заявил, что после начала спецоперации на Украине наладить отношения с Россией невозможно. В декабре он уже призвал Финляндию продолжить сотрудничество с российской стороной, отметив протяженность общей границе в тысячу километров.