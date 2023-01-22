22 января 2023, 10:41
Названа сумма замороженных российских активов в Финляндии
МИД Финляндии сообщил о заморозке активов России на 187 миллионов евро
После начала специальной операции на Украине власти Финляндии заморозили российские активы на 187 миллионов долларов. Об этом в эфире телерадиостанции Yle сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Пиа Саариваара.
«В список попали объекты, представляющие ценность: яхты, машины, акции и недвижимость. Все решения принимало Управление по взысканию долгов», — сообщил он.
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Заместитель главы Европейской комиссии Вера Юрова рассказала изданию Politico, что ЕС работает над юридическими аспектами возможной конфискации заблокированных активов Центрального банка России.
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«Мы должны обсудить процесс с украинскими партнерами и изучить процедуру конфискации в соответствии с международным правом», — отметила она.
В августе президент Саули Ниинисте заявил, что после начала спецоперации на Украине наладить отношения с Россией невозможно. В декабре он уже призвал Финляндию продолжить сотрудничество с российской стороной, отметив протяженность общей границе в тысячу километров.
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