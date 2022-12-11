Мир 11 декабря 2022, 18:59 Финляндия призвала продолжить сотрудничество с Россией Президент Финляндии Ниинисте призвал продолжать сотрудничество с Россией Unsplash

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Сотрудничество с Россией является необходимым для Финляндии, стране нельзя отказываться от наработанных связей. Об этом в эфире радиостанции YLE заявил президент республики Саули Ниинисте.

«У наших стран общая граница в тысячу километров. Мы должны продолжать сотрудничество хотя бы по этой причине», — сказал он.

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Ниинисте отметил, что для восстановления прежнего доверия понадобится определенное время.

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«Давайте посмотрим, когда ситуация полностью урегулируется. Вполне вероятно, что уже не в мое пребывание в качестве президента», — добавил политик, чей срок полномочий истекает в 2024 году.

В августе Ниинисте заявлял, что восстановить доверительные отношения между Финляндией и Россией уже невозможно.

В начале ноября стало известно, что власти Финляндии вернут России свыше 800 порожних и груженых вагонов, арестованных после начала действия санкционных ограничений. Торговое представительство РФ в северной стране отметило, что мера связана с большими расходами на их содержание.