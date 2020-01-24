Названа страна, которой предрекли первой нанести ядерный удар

Член совета по науке и безопасности группы Роберт Латифф заявил, что вряд ли у русских и китайцев есть намерения атаковать США ядерным оружием.

«Ошибка возможна, но в этих странах — США, Россия, Китай — системы контроля достаточно хороши», — заметил Латифф.

По его словам, реальную опасность представляет возможная потеря ядерного оружия. Кроме того, ситуация может стать критической, если произойдет утрата ядерных материалов.

Ядерное оружие, скорее, применят другие страны. Латифф предположил, что это может быть Пакистан. Вряд ли атаковать друг друга станут Москва и Вашингтон. Волноваться стоит за государства, где системы контроля более слабые. Какие именно, эксперт уточнять не стал.

Профессора Шэрон Сквассони тоже беспокоит вероятность обмена ударами между Пакистаном и Индией. Она подчеркнула, что при наличии «больших арсеналов» вероятность намеренного или спланированного запуска присутствует всегда.

«Но если говорить об экзистенциальной угрозе, то она исходит от огромных запасов оружия США и России», — заметила коллега Латиффа.

Обе страны, по ее словам, должны наладить более широкий диалог о нераспространении и контроле над вооружениями. Сквассони обратила внимание на тот факт, что существующих каналов недостаточно — все «должно происходить на официальном уровне».

Эксперт уверена, что США и Россия должны доверять или как минимум уважать друг друга. В противном случае государства не смогут оперативно действовать при вероятном ракетном запуске.

«Обе стороны сейчас смотрят друг на друга и говорят: вы же не отказываетесь от ядерного оружия, а на самом деле все больше думаете об этом», — заключила Сквассони.