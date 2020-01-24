«Шаг к ядерной полуночи»: эксперты объяснили перевод часов Судного дня

До ядерной полуночи на часах Судного дня осталось всего 100 секунд. Одни эксперты говорят, что нужны новые договоры о ядерном вооружении. Другие называют проблему преувеличенной.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с сайтом RT назвал несколько причин того, почему стрелки часов сдвинулись на 20 секунд вперед. Всему виной прекращение действия ДРСМД между США и Россией, рост напряженности между Вашингтоном и Тегераном, а также изменение климата.

Выход из ДРСМД Журавлев охарактеризовал как «взрыв всей системы международной безопасности».

«Наверное, самый большой шаг к так называемой „ядерной полуночи“», — отметил он, указав на необходимость «заключить какую-то новую систему договоров, пока не сделан последний шаг».

Профессор и специалист по ядерной физике и атомной энергетике Игорь Острецов заявил РИА ФАН, что оценивать мировую ситуацию нужно более трезво.

«Никаких крупных войн и не будет. Все будет происходить на уровне террористических операций, как до сих пор», — заявил он.

Острецов заявил, из-за создания ядерного оружия на одной доске оказались «самые главные маршалы и быдло».

Проект часов Судного дня существует с 1947 года. Оставшееся до полуночи время показывает, насколько велика опасность ядерных атак и климатических катастроф, оценивает напряженность обстановки в мире. Полночь символизирует момент ядерного катаклизма. Время на часах меняют раз в год. С начала 2018-го стрелки остановились на отметке в 23:58:00.