На часах Судного дня осталось 100 секунд до ядерной полуночи

Глобальная катастрофа все ближе. Стрелки Часов Судного дня, которые и символизируют ее угрозу, перевели на 20 секунд вперед. Так близко к часу «Х» они еще никогда не были.

Теперь Часы Судного дня показывают 23:58:20. А значит до полуночи (она символизирует глобальную катастрофу) осталось всего 100 секунд. Стрелки перевел журнал «Бюллетень ученых-атомщиков», пишет CNN.

«Сейчас мы выражаем, насколько мир близок к катастрофе в секундах, а не часах или даже минутах», — объяснила глава «Бюллетеня ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон.

Одной из главных причин перевода стал рост ядерной угрозы, а именно выход США из ядерной сделки и отход Тегерана от соблюдения ее условий, отсутствие прогресса в вопросе разоружения КНДР, выход Штатов из ДРСМД и отсутствие продления СНВ-3.

Также, по словам ученых, на перевод стрелок повлияло недостаточные действия по борьбе с изменением климата, увеличение числа фейковых новостей и спланированных кампаний по дезинформации в Сети.

Раз в год время на Часах Судного дня меняется (или принимается решение о том, чтобы оставить его неизменным). С начала 2018 года стрелки показывали 23:58:00.

Проект Часы Судного дня существует с 1947 года. Время, оставшееся до полуночи, символизирует изменение уровня опасности ядерных атак, климатических катастроф и напряженность международной обстановки, а полночь — это момент ядерного катаклизма.