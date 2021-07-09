Названа самая правдоподобная причина убийства президента Гаити

В Гаити царит разгул организованной преступности, которая занимается торговлей наркотиками. Президента Жовенеля Моиза могли убить на фоне разборок между участниками наркотрафика. Таким предположением в беседе с «360» поделился заместитель руководителя Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Дмитрий Бурых.

«По моему глубокому убеждению, это внутреннее дело и оно касается такого рода выяснения отношений между криминальными группировками, которые пытаются сменить власть и обеспечить себе некий приоритет в дальнейшем при реализации своих планов [по торговле наркотиками]», — объяснил Бурых.

Собеседник не исключил участие в убийстве Моиза и колумбийских наркобаронов. Преступление могли организовать как на гаитянские, так и на колумбийские деньги, считает Бурых. Он не поддержал версию о том, что в убийстве президента Гаити могли быть замешаны секретные службы Соединенных Штатов.

В ночь на 7 июля вооруженные люди пробрались в резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза и расстреляли мужчину и его жену Мартин. Глава государства умер на месте. Его супруга скончалась от ран в больнице. Накануне местные СМИ опубликовали фото и видео с подозреваемыми в преступлении. По данным прессы, на дом президента напали около 30 человек.