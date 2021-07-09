Пресса Гаити опубликовала фото задержанных по подозрению в убийстве президента

Гаитянская пресса опубликовала фото и видео с подозреваемыми в убийстве президента Жовенеля Моиза. Вооруженное нападение на частную резиденцию главы государства совершили не менее 28 человек.

Под подозрение в убийстве Жовенеля Моиза попали 26 колумбийцев. По сообщению министра обороны Колумбии, часть из них — отставные военные южноамериканской страны. Еще двое — американцы гаитянского происхождения Джеймс Солаж и Жозеф Венсан. На допросе они заявили, что не хотели убивать президента, его нужно было только арестовать.

Полиция Гаити задержала 11 подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза на территории представительства Тайваня в Порт-о-Пренсе. Еще семь было ликвидировано во время спецоперации.

Вооруженная группа в ночь на среду, 7 июля, проникла в резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Злоумышленники убили главу государства и ранили его жену Мартин Моиз.

Правительство ввело военное положение в республике на 15 дней.