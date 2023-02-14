Мир 14 февраля 2023, 12:50 СМИ назвали истинную причину подрывов «Северных потоков» Asia Times: США взорвали «Северные потоки», чтобы удержать ФРГ на стороне против России Danish Defence

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Американские спецслужбы подорвали газопроводы «Северный поток», чтобы удержать Германию в украинском конфликте на стороне США. К таким выводам пришли журналисты издания Asia Times.

«США провели тайную атаку на важную гражданскую инфраструктуру, чтобы удержать Германию на своей стороне в конфликте на Украине. Немцы являются важными партнерами Соединенных Штатов по альянсу НАТО», — отметили в материале.

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По мнению авторов расследования, взрывы на газопроводах в долгосрочной перспективе окажут очень негативное влияние на немецкую экономику.

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«Если Вашингтон продолжит вкладывать свои ресурсы, время и престиж в безнадежное дело Украины, то результаты окажутся такими же катастрофическими, как и для Европы в 1914 году. Победа Запада в таких условиях не гарантирована», — добавили журналисты.

Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что официальные лица США практически перестали отрицать свою причастность к подрывам на «Северных потоках».