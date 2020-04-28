Названа предположительная цена на нефть в 2020 году

Нефтяной рынок лихорадит с начала марта на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК+. Однако полного обрушения цен на черное золото в 2020 году не будет. За баррель нефти в этом году будут давать около 30 долларов, не меньше.

«В этом году мы ожидаем, что цена [нефти] в среднем будет в районе 30 с чем-то долларов. То есть это не будет 15 и не будет 20. Именно на это, собственно, и направлены все наши усилия», — приводит РИА «Новости» слова главы Минэнерго России Александра Гладкова.

Гладков во время онлайн-конференции «Турбулентность ТЭК: точки роста в новой реальности» заявил, что при таких ценах энергостратегия России до 2035 года укладывается в ожидаемые параметры.

Цены на нефть обрушились в начале марта на фоне сокращения спроса по всему миру. Основные причины: пандемия коронавируса и срыв сделки ОПЕК+. 12 апреля о снижении добычи нефти все-таки договорились. ОПЕК+ утвердила сокращение добычи от уровня октября 2018 года.

Ранее генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков назвал эту сделку оптимальным решением как для производителей, так и для потребителей.