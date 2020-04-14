Сделку ОПЕК+ в России назвали необходимой для всего мира

Сделка ОПЕК+ нужна всем нефтедобывающим странам. Это единственная эффективная стратегия выхода из кризиса. Мировой добычей черного золота необходимо управлять.

«Сделка необходима. В условиях очень сильного падения спроса на нефть, которое мы наблюдаем, единственной эффективной стратегией является управляемое согласованное снижение общей мировой добычи. Оно точно лучше, чем снижение добычи из-за того, что заполнились все нефтехранилища», — рассказал в интервью газете «Коммерсант» генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.

Собеседник добавил, что если бы соглашения не достигли, то для России это бы не стало катастрофой из-за запаса прочности. Нефтяной кризис РФ преодолела бы с наименьшими потерями. Однако, по словам Дюкова, новая сделка — это оптимальное решение как для производителей, так и для потребителей.

12 апреля ОПЕК+ утвердила сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года. Такое совместное решение нефтедобывающие страны приняли на фоне кризиса. В мире сейчас переизбыток нефти из-за пандемии коронавируса. В результате этого черное золото резко подешевело.