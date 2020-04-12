Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи

Крупнейшие нефтедобывающие страны (ОПЕК+) подписали соглашение о сокращении добычи нефти с мая по июнь на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщили участники переговоров.

«По итогам министерского вебинара стран-участниц ОПЕК+, а также стран, не входящих в ОПЕК+, было подписано соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, с 1 мая», — заявили в Минэнерго Казахстана.

Министр энергетики Кувейта Халид аль-Фадыль написал в Twitter о сокращении добычи «примерно на 10 миллионов баррелей».

Мексика, которая до последнего отказывалась принимать документ, подтвердила, что участвует в сделке.

«Единогласное соглашение 23 стран-участниц приведет к снижению нефтедобычи на 9,7 миллиона баррелей с мая», — написала в Twitter министр энергетики страны Росио Нахле.

Сделку обговорили еще 9 апреля, однако тогда не удалось уговорить Мексику снизить собственную добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. В последующие дни, как сообщалось, Мексика согласилась уменьшить добычу на 100 тысяч баррелей, еще 250 за нее решили сократить США.

Россия и Саудовская Аравия в рамках сделки уменьшат добычу на 2,5 миллиона баррелей каждая.