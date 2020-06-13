Названа новая угроза коронавируса для организма человека

Ученые нашли новую угрозу коронавирусной инфекции для организма человека. COVID-19 угрожает нервной системе.

К такому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета США после проведенного исследования. Статья о нем была опубликована в Annals of Neurology. В ходе исследования ученые установили, что COVID-19 серьезно угрожает нервной системы человека.

Провел исследование руководитель отделения университета по нейроинфекционным заболеваниям и общей неврологии и профессор неврологии доктор Игорь Коральник вместе со своими коллегами. Именно Коральник и стал автор опубликованного материала.

Как следует из данных статьи, около 50% госпитализированных с COVID-19 граждан имеют неврологические проявления. В их число входят: головокружения, трудности с концентрацией внимания, головная боль, а также слабость, снижение бдительности и даже инсульты.

Коронавирус нового типа может поражать нервы, головной и спинной мозг, а также мышцы пациента, отмечает Коральник. Кроме того, COVID-19 может также спровоцировать прямую инфекцию мозга и его оболочки.

В мире сейчас вовсю идут разработки вакцины от коронавируса. В России может появиться сразу нескольких вакцин и у каждой из них будет свой период защиты. А предварительные результаты тестирования на мышах американской вакцины показали, что всего одна доза может обеспечить защиту от COVID-19.