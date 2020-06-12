Опубликованы новые данные исследования вакцины от коронавируса

Как показали предварительные результаты тестирования на мышах вакцины американской биотехнологической компании Moderna от коронавируса, одна доза может обеспечить защиту от COVID-19.

Ученые сначала ввели разные дозы вакцины шестинедельным мышам, а после этого подвергли подопытных воздействию вируса, говорится в тексте исследования, опубликованном на научном портале bioRxiv.

Специалисты выяснили, что тестируемое лекарство является «мощным иммуногенным веществом». Из результатов теста следует, что оно эффективно даже после одной дозы. При этом, течение болезни вакцина не осложняет, что было с рядом предыдущих образцов. Кроме того, она защищает легкие без признаков токсического воздействия, указано в материале.

Вещество вызывает мощный ответ нейтрализующих вирус антител, показало исследование. Он нужен для блокировки вируса, чтобы он не поражал клетки.

Однако, как подчеркнули ученые, полученные результаты на мышах не дают гарантии такие же данные после проведения тестирования на людях.

В России может появиться сразу нескольких вакцин от коронавируса. На это надеется министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. У каждой из вакцин будет свой период защиты. Для препаратов обязательно установят режим наблюдения.