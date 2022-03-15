Названа единственная причина для России вести переговоры с Украиной

Российской стороне есть смысл вести переговоры с Украиной только об организации гуманитарных коридоров для выхода мирного населения, других тем для бесед нет. Об этом в эфире телеканала «360» заявил руководитель департамента по связям с общественностью Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.

«Сам контекст переговоров ведется к простым действиям: мы говорим только о гуманитарных коридорах. Больше нам говорить с ними не о чем. Минские договоренности подписали, но выполнять не стали, сейчас аналогичная ситуация», — сказал политолог.

Гуреев считает отказ западных СМИ освещать ракетный удар со стороны ВСУ по центру Донецка элементом информационной войны, поскольку перед ними стоит задача обвинить РФ во всех смертных грехах.

«Ситуация с „Точкой-У“ — это страшное военное преступление, которое Запад будет замалчивать. Они его увидели, но СМИ не говорят о нем из принципа, так как это удар по имиджу украинской власти. Если Запад разочаруется в киевском режиме, то для чего его поддерживали восемь лет?» — сказал политолог.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что спецоперация России на Украине продвигается согласно установленным планам.