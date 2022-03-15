Басурин оценил темпы спецоперации на Украине

Специальная военная операция России на Украине идет в соответствии с планом. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Силы ДНР продолжают выдавливать националистов из Мариуполя, продвигаемся на север, в сторону Донецка», — добавил он.

Представитель ДНР сообщил, что в республике очень тяжелая гуманитарная ситуация из-за пожара на Авдеевском коксохимическом заводе.

Утром 15 марта стало известно, что ВСУ начали массированный артобстрел Петровского района Донецка, жителей попросили спрятаться в подвалы.

Накануне по центру Донецка националисты выпустили ракету из комплекса «Точка-У», в результате обстрела погибли 20 человек и 23 пострадали. Глава ДНР Денис Пушилин объявил 15 марта днем траура по погибшим в результате ракетного обстрела.