Басурин оценил темпы спецоперации на Украине
Представитель ДНР Басурин сообщил, что спецоперация на Украине идет по плану
Специальная военная операция России на Украине идет в соответствии с планом. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Силы ДНР продолжают выдавливать националистов из Мариуполя, продвигаемся на север, в сторону Донецка», — добавил он.
Представитель ДНР сообщил, что в республике очень тяжелая гуманитарная ситуация из-за пожара на Авдеевском коксохимическом заводе.
Утром 15 марта стало известно, что ВСУ начали массированный артобстрел Петровского района Донецка, жителей попросили спрятаться в подвалы.
Накануне по центру Донецка националисты выпустили ракету из комплекса «Точка-У», в результате обстрела погибли 20 человек и 23 пострадали. Глава ДНР Денис Пушилин объявил 15 марта днем траура по погибшим в результате ракетного обстрела.