Американские телеканалы не показали ни одного сюжета об атаке на Донецк 14 марта

Американские телеканалы не показали ракетную атаку украинских войск по центру Донецка 14 марта. Об этом изданию Newsweek сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

«Это показательно. Складывается ощущение, что это никого не волнует», — заявил он.

Посол выразил надежу, что СМИ в США начнут показывать события беспристрастно, не разжигая русофобские настроения.

«Подавляющее большинство западных СМИ навязывает аудитории крайне однобокое восприятие событий на Украине», — добавил Антонов.

Дипломат отметил попытки СМИ выставить Россию в позицию агрессора при помощи соответствующих публикаций.

«Вопреки Конституции США о плюрализме мнений и свободе слова никто не вспоминает», — заключил Антонов.

Накануне по центру Донецка был нанесен ракетный удар со стороны ВСУ. Жертвами стали 20 человек, среди них были дети. Кроме того, еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести.