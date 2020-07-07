Названа дата выхода США из ВОЗ
«США уведомили генерального секретаря ООН в качестве ответственного лица при учреждении в 1946 году Всемирной организации здравоохранения о выходе из ВОЗ, которое вступит в силу 6 июля 2021 года», — привело цитату Дюжаррика ТАСС.
По словам представителя генерального секретаря за это время ООН проверит все ли условия выполнили США для выхода из состава организации. Это включает в себя предупреждение за год и погашение всех финансовых задолженностей.
Сегодня же президент США Дональд Трамп направил в Конгресс уведомление о том, что страна официально выходит из состава Всемирной организации здравоохранения. Об этом написал на своей странице в Twitter сенатор Боб Мендес.
«Конгресс получил уведомление о том, что президент официально вывел США из ВОЗ в разгар пандемии. Называть реакцию Трампа на COVID-19 хаотичной и бессвязной несправедливо. Это не защитит жизни и интересы американцев», — говорится в сообщении.
Дональд Трамп ранее говорил, что намерен полностью разорвать отношения со Всемирной организацией здравоохранения, так как там отказались провести реформы, на которых настаивал Вашингтон. Также он объявил о прекращении финансирования организации. Речь идет о годовых взносах в размере 450 миллионов долларов.
Трамп в очередной раз заявил, что ВОЗ стала марионеткой Китая, так как позволила официальному Пекину скрыть первоначальную информацию о вспышке коронавируса.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что узнал о словах президента США из СМИ. При этом он пояснил, что организация готова расширить сотрудничество с правительством и гражданами Соединенных Штатов. По его словам, это позволит достичь многого.