ВОЗ узнала о разрыве отношений с США через СМИ

Гебрейесус отметил, что объявление было сделано президентом США Дональдом Трампом 29 мая. И единственное сообщение, которое получили в организации, пришло из СМИ в тот же день.

Вместе с тем глава ВОЗ выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Соединенными Штатами. По его словам, «благодаря тесному сотрудничеству с правительством и народом США мир смог достичь многого».

«Желание ВОЗ состоит в том, чтобы это сотрудничество продолжалось», — добавил Гебрейесус.

Ранее Трамп заявил о разрыве сотрудничества с ВОЗ, поскольку, по его словам, Китай полностью контролирует организацию, несмотря на то что платит ей только 40 миллионов долларов в год, тогда как США — 450 миллионов.

Эти средства президент США пообещал перенаправить «всему миру на срочные нужды здравоохранения».