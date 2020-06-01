    01 июня 2020, 20:27

    ВОЗ узнала о разрыве отношений с США через СМИ

    Кирилл Фролов

    Всемирная организация здравоохранения узнала из СМИ о решении США разорвать с ней отношения. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
    ВОЗ узнала о разрыве отношений с США через СМИ

    Гебрейесус отметил, что объявление было сделано президентом США Дональдом Трампом 29 мая. И единственное сообщение, которое получили в организации, пришло из СМИ в тот же день.

    Вместе с тем глава ВОЗ выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Соединенными Штатами. По его словам, «благодаря тесному сотрудничеству с правительством и народом США мир смог достичь многого».

    «Желание ВОЗ состоит в том, чтобы это сотрудничество продолжалось», — добавил Гебрейесус.

    Ранее Трамп заявил о разрыве сотрудничества с ВОЗ, поскольку, по его словам, Китай полностью контролирует организацию, несмотря на то что платит ей только 40 миллионов долларов в год, тогда как США — 450 миллионов.

    Эти средства президент США пообещал перенаправить «всему миру на срочные нужды здравоохранения».