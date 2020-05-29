Трамп прекратил финансирование ВОЗ

Американский лидер отметил, что Вашингтон намерен перенаправить освободившееся средства на другие нужды. Ресчт идет о сумме порядка 450 миллионов долларов в год, которые ранее получала организация.

По словам Трампа, США «сегодня разрывают все связи с ВОЗ».

Ранее Трамп не раз заявлял, что ВОЗ является марионеткой Китая. Он также обвинил Пекин сокрытии точных данных о зараженных и в преднамеренном непротиводействии пандемии COVID-19. В Вашингтоне даже допустили создание альтернативы ВОЗ.

Американский президент при этом напомнил, что Штаты платят в ВОЗ взносы в 450 миллионов долларов, а Китай — всего в 38 миллионов.

Трамп обещал, что в ближайшее время объявил о своем решении продолжать или отменить выплаты организации.