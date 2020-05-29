Трамп прекратил финансирование ВОЗ
США официально прекращают направлять выплаты во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Причиной президент Дональд Трамп назвал отказ организации провести преобразования, на которых настаивал Белый Дом.
Американский лидер отметил, что Вашингтон намерен перенаправить освободившееся средства на другие нужды. Ресчт идет о сумме порядка 450 миллионов долларов в год, которые ранее получала организация.
По словам Трампа, США «сегодня разрывают все связи с ВОЗ».
Ранее Трамп не раз заявлял, что ВОЗ является марионеткой Китая. Он также обвинил Пекин сокрытии точных данных о зараженных и в преднамеренном непротиводействии пандемии COVID-19. В Вашингтоне даже допустили создание альтернативы ВОЗ.
Американский президент при этом напомнил, что Штаты платят в ВОЗ взносы в 450 миллионов долларов, а Китай — всего в 38 миллионов.
Трамп обещал, что в ближайшее время объявил о своем решении продолжать или отменить выплаты организации.