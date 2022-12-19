Мир 19 декабря 2022, 20:02 Названа дата введения потолка цен на газ в Евросоюзе Совет ЕС: потолок цен на газ введут в Евросоюзе с 15 февраля Фото: Fanjianhua/Freepik / freepik

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Потолок цен на газ в Евросоюзе введут с 15 февраля 2023 года на уровне 180 евро. Такие сроки указаны в заявлении Совета ЕС, сообщил ТАСС.

Согласно документу, механизм коррекции цен могут задействовать при двух условиях. Первое — если цена газ будет в течение трех дней держаться на уровне 180 евро. Второе — если разница цен TTF (ЕС) и средней цены на сжиженный природный газ составит свыше 35 евро.

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О достижении соглашения ранее сообщил в своем Twitter премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он назвал это большим успехом.

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«Удалось достичь очень важного соглашения, которое обеспечит доступную энергию европейским домохозяйствам и фирмам», — написал политик.

Договоренность о потолке цен газа в Евросоюзе достигли на пятом экстренном заседании Совета министров ЕС по энергетике. Против этого шага выступала Венгрия. Глава МИД этой страны назвал такую меру ошибкой и подчеркнул, что страна не будет поддерживать введение ценового потолка на голубое топливо.