Мир 19 декабря 2022, 16:27 Венгрия подтвердила решение голосовать против потолка цен на российский газ Глава МИД Сийярто: Венгрия в любом случае проголосует против потолка цен на российский газ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Венгрия в любом случае будет голосовать против введения потолка на российский газ, так как считает меру ошибочной. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Решение об этой санкции пока не принято, сообщил ТАСС.

Вопрос о потолке цен на газ из России обсуждали на переговорах министров энергетики ЕС в Брюсселе 19 декабря.

Реклама

«Решение пока не принято, на утренней встрече предложенный уровень цен не поддержали министры из девяти стран», — сказал глава МИД Венгрии.

Реклама

Сийярто добавил, что голосование по потолку цен на газ продолжится, так как участники хотят достичь консенсуса. У Венгрии в этом вопросе четкая и неизменная позиция — страна не поддерживает это решение.

По словам министра, введение потолка цен на газ не будет вынуждать Венгрию согласовывать с Евросоюзом изменения в долгосрочных контрактах с РФ.

Перед началом заседания министров Сийярто написал в своих соцсетях о том, что предложение ввести потолок цен на газ плохое, вредное и опасное. Однако эту меру все-таки могут принять.

По его мнению, участившиеся заседания европейских министров энергетики говорит о том, что ЕС пребывает в состоянии энергетического кризиса. Глава МИД добавил, что в Брюсселе Венгрии предстоит большая битва, сообщили «Известия».