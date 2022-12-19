Мир 19 декабря 2022, 18:48 Евросоюз согласовал предельные цены на газ Reuters: страны Евросоюза договорились о введении потолка цен на газ в 180 евро за МВт⋅ч РИА «Новости»

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Руководство стран Евросоюза договорилось о введении предельных цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час. Об этом со ссылкой на чешское представительство сообщило агентство Reuters.

Предельная цена составит менее 2000 долларов за тысячу кубометров топлива.

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С требованием отпустить потолок ниже 200 евро выступали 12 стран, включая Бельгию, Польшу и Грецию. Германия, Австрия и Нидерланды предупредили, что такое решение усугубит ситуацию на европейском энергорынке. Противники этого решения предлагали ввести механизм остановки потолка цен, если это решение приведет к тяжелым последствиям.

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По словам собеседника журналистов в чешском представительстве, на этом заседании удалось получить согласие Германии и в целом прийти к единому мнению по вопросу.

Договоренности о решении введения потолка цен на газ достигли министры профильных ведомств стран Евросоюза. Главы государств на последнем саммите, который состоялся на прошлой неделе, к единому мнению по этому вопросу прийти не смогли.

Разработанный Еврокомиссией механизм потолка цен на газ сработает при двух условиях: если цена на энергоноситель перейдет границу в 275 евро за мегаватт-час в течение двух недель, а цена газовых фьючерсов на бирже увеличится больше чем на 58 евро от базовой стоимости сжиженного природного газа в течение 10 дней.

Потолок цен на газ не нашел поддержки Венгрии, заявлял в день заседания министров энергетики ЕС глава МИД страны Петер Сийярто. Он отметил, что участники хотят прийти к общему решению, но Венгрия считает введение предельных цен на энергоноситель неверным.