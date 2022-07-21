Названа дата решения «зернового вопроса»

Документ по «зерновому вопросу» подпишут в пятницу, 22 июля. На церемонию приедут президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера.

Подписание документа пройдет в Стамбуле.

«Церемония состоится в 16:30 (совпадает с московским) в офисе Долмабахче. В ней примут участие президент Эрдоган и генсек ООН», — заявили РИА «Новости» в администрации.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что вопрос об открытии коридора для вывоза сельхозпродукции и зерна с Украины может решиться уже в ближайшие дни. По его словам, преодоление этой проблемы даст небольшую надежду на урегулирование украинского кризиса.

Представители ООН, Турция, Россия и Украина 13 июля провели переговоры по поводу разблокирования украинских портов для вывоза сельхозпродукции. Спустя неделю член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров сообщил, что для экспорта зерна задействуют три порта. Суда смогут заходить в порты «Одесса», «Южный» и «Черноморск».