Экспорт украинского зерна организуют через три порта

Экспорт зерна с территории Украины организуют через три порта — «Одесса», «Южный» и «Черноморск». Об этом заявил член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров.

«Экспорт будет проходить через три порта: „Одесса“, „Южный“ и „Черноморск“, но в будущем, надеемся, что сможем и расширить список. Все рекомендации морских сил, вооруженных сил должны быть соблюдены. Есть безопасные коридоры, маршруты, которые мы разработали совместно с военными», — привело слова Умерова украинское издание «Суспільне».

Народный депутат уточнил, что все гражданские суда будут проходить по этим маршрутам. При этом он подчеркнул, что Украина будет продавать зерно всем желающим его приобрести. Заходить в порты смогут те суда, которые будут придерживаться установленных правил. За этим будет следить мониторинговая группа под эгидой ООН. Специалисты будут работать из Стамбула.

Ранее глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной ООН (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков отметил, что зерновой вопрос лежит только в политической плоскости. Все технические детали для вывоза зерна уже согласованы.