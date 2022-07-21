Глава МИД Турции выразил надежду на скорое решение зернового вопроса

Вопрос, касающийся открытия коридора для поставок сельхозпродукции и зерна с Украины, может быть решен уже в ближайшие дни. Такое заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала ТРТ.

«В ближайшие дни можно ждать положительных новостей в вопросе открытия зернового коридора. Лично я в вопросе открытия зернового коридора настроен оптимистично. Если удастся решить эту проблему, появится хоть небольшая, но надежда на достижение урегулирования в украинском кризисе», — сказал он.

Четырехсторонние переговоры по поводу разблокирования украинских портов для вывоза сельхозпродукции состоялись 13 июля в Стамбуле. В них участвовали Украина, Россия, Турция и представители ООН.

Позже член украинской делегации на переговорах с РФ Рустем Умеров заявил, что вывоз зерна с территории Украины организуют через три порта: Южный, Одесса, Черноморск.