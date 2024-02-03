Мир 03 февраля 2024, 19:05 Названа дата проведения заседания СБ ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии Полянский: заседание СБ ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии пройдет 5 февраля Wang Jiangang / Global Look Press

Читать 360tv в

Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США по Ираку и Сирии. Предположительно, его проведут 5 февраля, сообщил в Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы только что запросили срочное заседание СБ ООН в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии», — написал он.

Реклама

По словам Полянского, председательствующие в феврале гайанцы планируют назначить его на 5 февраля на 16:00 (00:00 по московскому времени).

МИД России ранее сообщил, что российская сторона осудила ракетные удары США по Ираку и Сирии, поэтому намерена добиться срочного рассмотрения этой ситуации на Совете Безопасности ООН.

Военные США обстреляли 85 целей, связанных с силами иранского Корпуса стражей Исламской революции, в ночь на 3 января. Президент США Джо Байден заявил, что лично отдал приказ об атаке американским войскам.