03 февраля 2024, 19:05
Названа дата проведения заседания СБ ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии
Полянский: заседание СБ ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии пройдет 5 февраля
Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США по Ираку и Сирии. Предположительно, его проведут 5 февраля, сообщил в Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы только что запросили срочное заседание СБ ООН в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии», — написал он.
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По словам Полянского, председательствующие в феврале гайанцы планируют назначить его на 5 февраля на 16:00 (00:00 по московскому времени).
МИД России ранее сообщил, что российская сторона осудила ракетные удары США по Ираку и Сирии, поэтому намерена добиться срочного рассмотрения этой ситуации на Совете Безопасности ООН.
Военные США обстреляли 85 целей, связанных с силами иранского Корпуса стражей Исламской революции, в ночь на 3 января. Президент США Джо Байден заявил, что лично отдал приказ об атаке американским войскам.
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