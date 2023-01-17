Мир 17 января 2023, 01:53 Блинкен приедет в Китай в феврале Politico: визит Блинкена в Китай состоится 5–6 февраля

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Госсекретарь США Энтони Блинкен приедет в Китай 5–6 февраля. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов, знающих о планах государственного секретаря.

«Госсекретарь Блинкен встретится в Пекине со своим китайским коллегой, главой МИД КНР Цинь Ганом 5–6 февраля», — заявили журналисты.

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О предстоящей поездке Блинкена в Китай уже писали в прессе. Предполагалось, что визит состоится в начале 2023 года. Он станет продолжением переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Их встреча проходила в рамках саммита G20 на Бали в 2022 году.

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Ранее Блинкен заявлял, что американские власти намерены выстраивать «защитные барьеры» в отношениях с Китаем. Руководство США не хочет, чтобы конкуренция между двумя странами вылилась в конфликт. Госсекретарь подчеркнул, что Китай является для США и Японии крупнейшим общим стратегическим вызовом.

Как заявляли в Пентагоне, Китай становится все более напористым. В связи с этим США решили нарастить оборонный бюджет и укрепить сотрудничество с Японией в сфере безопасности.