Мир 14 января 2023, 07:31 Вашингтон и Токио сообщили о наращивании оборонного бюджета на фоне укрепления российско-китайского союза Пентагон заявил об укреплении своей армии на территории Японии Фото: скриншот с видео /U.S. DepartmentofDefense / Публичное достояние

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Япония и США обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности на фоне укрепления российско-китайских отношений. Министры обороны двух стран Ллойд Остин и Ясукадзу Хамаду встретились в Пентагоне. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства США.

«Китай становится все более напористым, Россия вторглась в суверенное государство, а Северная Корея разрабатывает ядерное оружие и средства его доставки. Поэтому сотрудничество Токио и Вашингтона в этих условиях остается краеугольным камнем в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона», — сообщили в Пентагоне.

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В хоже переговоров Остин объявил, что Пентагон усилит расходы на содержание 12-го артиллерийского полка Корпуса морской пехоты США, которая расположена на острове Окинава.

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«Мы оснастим это новое подразделение передовыми возможностями для сбора разведданных, наблюдения и разведки, а также противокорабельными вооружениями и транспортными средствами, которые отвечают потребностям нынешней и будущей боевой обстановки», — добавил министр обороны США.

В свою очередь, Япония заявила, что создаст постоянный объединенный штаб и будет работать с официальными лицами США над механизмами командования и контроля. Хамаду заявил, что две армии увеличат количество учений на юго-западных островах Японии.

Тем временем президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида заявили о планах ввести новые санкции против России. Накануне лидеры двух стран встретились в Белом доме и обсудили вопросы поддержки Украины.