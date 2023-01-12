Мир 12 января 2023, 03:17 США захотели выстраивать «защитные барьеры» с Китаем Госсекретарь Блинкен: США намерены выстраивать «защитные барьеры» в отношениях с Китаем РИА «Новости»

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Власти Соединенных Штатов Америки намерены выстраивать «защитные барьеры» в отношениях с Китайской Народной Республикой, чтобы конкуренция между двумя странами не вылилась в конфликт. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел и обороны Штатов и Японии. Его слова привел ТАСС.

«Мы не стремимся к конфликту, мы будем ответственно управлять конкуренцией. Однако мы будем активно конкурировать, также мы будем стремиться сохранять открытыми линии связи и делать все возможное для установления защитных барьеров, чтобы предотвратить превращение конкуренции в конфликт», — заявил Блинкен.

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Госсекретарь назвал Китай «крупнейшим общим стратегическим вызовом», который стоит перед США и Японией.

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Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что российско-китайские отношения являются «цитаделью правды» и не подвержены влиянию «политических вирусов». Две страны хотят восстановить взаимные поездки своих граждан, укрепить культурно-гуманитарный обмен и обеспечить стабильную работу международных производственных цепочек.