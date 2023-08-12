Мир 12 августа 2023, 19:25 Названа дата начала международных учений боевой группы НАТО Минобороны: международные учения боевой группы НАТО начнут в Румынии 14 августа Pxhere

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Международные учения боевой группы НАТО начнутся в Румынии с 14 августа. Они пройдут на полигоне «Бабадаг», передали в пресс-служба министерства национальной обороны страны, написала Lenta.ru.

«Цель учений — отработка быстрого развертывания войск и техники боевой группы», — уточнили в ведомстве.

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Участие в них примут около 250 французских и люксембургских солдат и 65 единиц техники. Продлятся учения четыре дня — до 18 августа.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс разрабатывает план применения ядерного оружия против России. Неядерные страны — члены альянса участвуют в военном планировании и практикуются в обращении с зарядами.

Как писали ранее зарубежные СМИ, альянс России, Китая и КНДР взволновал коллективный Запад. Эти страны объединило стремление побороть гегемонию США.