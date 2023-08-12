12 августа 2023, 19:25
Названа дата начала международных учений боевой группы НАТО
Минобороны: международные учения боевой группы НАТО начнут в Румынии 14 августа
Международные учения боевой группы НАТО начнутся в Румынии с 14 августа. Они пройдут на полигоне «Бабадаг», передали в пресс-служба министерства национальной обороны страны, написала Lenta.ru.
«Цель учений — отработка быстрого развертывания войск и техники боевой группы», — уточнили в ведомстве.
Реклама
Участие в них примут около 250 французских и люксембургских солдат и 65 единиц техники. Продлятся учения четыре дня — до 18 августа.
Ранее стало известно, что Североатлантический альянс разрабатывает план применения ядерного оружия против России. Неядерные страны — члены альянса участвуют в военном планировании и практикуются в обращении с зарядами.
Как писали ранее зарубежные СМИ, альянс России, Китая и КНДР взволновал коллективный Запад. Эти страны объединило стремление побороть гегемонию США.
Военные учения
НАТО
Румыния
Реклама
Реклама