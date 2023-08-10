Мир 10 августа 2023, 04:23 Страны НАТО стали отрабатывать сценарий применения ядерного оружия против России В МИД РФ сообщили об отработке НАТО сценария применения ядерного оружия против России Freepik

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Североатлантический альянс разрабатывает план применения ядерного оружия против России. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в беседе с ТАСС.

«В НАТО существует практика так называемых совместных ядерных миссий. Это значит, что неядерные страны — члены альянса участвуют в военном планировании с использованием ядерного оружия», — сообщил он.

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Галузин объяснил, что специалисты блока практикуются в обращении с ядерными зарядами США. Также на этих учениях идет отработка сценария применения таких вооружений против России.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что странам НАТО следует молиться на российских военных, потому что ВС РФ не просто защищают свою Родину, но и предотвращают мировой конфликт с использованием ядерного оружия. Если бы украинская сторона и альянс отторгли бы часть российской территории, то Москве бы пришлось использовать самые опасные вооружения.