19 декабря 2022, 12:17
Названа дата эвакуации в Россию раненного при взрыве главы Русского дома в ЦАР
Посольство РФ: раненого главу Русского дома в ЦАР Сытого вывезут в Россию 19 декабря
Пострадавшего при взрыве директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике Дмитрия Сытого эвакуируют в Россию в понедельник, 19 декабря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя посольства в Банги.
Для перевозки раненого дипломата в аэропорт задействовали реанимобиль.
Реклама
«Эвакуация из Банги сегодня», — сообщили в посольстве России.
Реклама
В минувшую пятницу, 16 декабря, дипломаты заявили, что врачи оценили состояние Дмитрия Сытого как стабильно тяжелое. Для оказания качественной медицинской помощи в дипмиссии приняли решение об эвакуации пострадавшего в Россию.
Директор Русского дома в Центрально-Африканской Республике получил ранения после детонации посылки, которая пришла 16 декабря. Пострадавшего срочно госпитализировали в одну из больниц Банги.
Власти России призвали найти виновников случившегося. Правительство африканской страны пообещало, что направит криминалистов для расследования теракта. По предварительным данным, на месте взрыва обнаружили записку с угрозами на русском языке.
Африка
Взрывы
Россия
Реклама
Реклама