Мир 19 декабря 2022, 12:17 Названа дата эвакуации в Россию раненного при взрыве главы Русского дома в ЦАР Посольство РФ: раненого главу Русского дома в ЦАР Сытого вывезут в Россию 19 декабря РИА «Новости»

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Пострадавшего при взрыве директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике Дмитрия Сытого эвакуируют в Россию в понедельник, 19 декабря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя посольства в Банги.

Для перевозки раненого дипломата в аэропорт задействовали реанимобиль.

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«Эвакуация из Банги сегодня», — сообщили в посольстве России.

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В минувшую пятницу, 16 декабря, дипломаты заявили, что врачи оценили состояние Дмитрия Сытого как стабильно тяжелое. Для оказания качественной медицинской помощи в дипмиссии приняли решение об эвакуации пострадавшего в Россию.

Директор Русского дома в Центрально-Африканской Республике получил ранения после детонации посылки, которая пришла 16 декабря. Пострадавшего срочно госпитализировали в одну из больниц Банги.

Власти России призвали найти виновников случившегося. Правительство африканской страны пообещало, что направит криминалистов для расследования теракта. По предварительным данным, на месте взрыва обнаружили записку с угрозами на русском языке.