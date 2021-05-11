Назван возможный сценарий биологической атаки США и НАТО на Россию

Смертельные микроорганизмы из лабораторий Соединенных Штатов и НАТО, которые расположены рядом с границами России, могут якобы случайно попасть в окружающую среду. Об этом предупредил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.

«Особенную озабоченность вызывает приближение военных биологов США и их союзников по НАТО к границам России, поскольку смертельно опасные микроорганизмы, созданные в этих лабораториях, могут быть якобы по ошибке выпущены в окружающую среду, приведя к массовому поражению мирного населения как приграничных государств, так и населения России», — приводит РИА «Новости» слова Аверьянова.

Заместитель секретаря Совбеза в интервью агентству подчеркнул, что США разрабатывают индивидуальные планы биологических военных исследований для многих стран. По словам Аверьянова, Вашингтон навязывает их выполнение через совместные программы, которые представляет как мирные.

В начале апреля секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал о биолабораториях у границ России и Китая, которые находятся под контролем Штатов. Он обратил внимание, что в этих районах отмечают вспышки нехарактерных заболеваний.