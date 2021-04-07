Патрушев допустил разработку США биологического оружия на границах других стран

В мире неуклонно увеличивается число биолабораторий, находящихся под контролем США. Расположены они в основном у российских и китайских границ. Вашингтон утверждает, что американские ученые помогают своим коллегам разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями.

Однако, как заявил газете «Коммерсант» секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, власти этих стран ничего не знают о том, что фактически происходит в этих лабораториях.

«Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Кстати, надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов», — подчеркнул секретарь Совбеза. По его словам, есть веские основания полагать, что в лабораториях разрабатывается биологическое оружие.

Патрушев отметил, что Россия будет работать со своими партнерами и заключать с ними договоренности о сотрудничестве в сфере биологической безопасности. В основном, на постсоветском пространстве.

На днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью уничтожила все имевшееся биологическое оружие. Он призвал другие страны, в том числе, США, последовать ее примеру.