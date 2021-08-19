«Газпром» планирует поставить в Европу по «Северному потоку — 2» около 5,6 миллиарда кубических метров голубого топлива до конца 2021 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

Ранее директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова спрогнозировала, что такой объем газа смогут доставить в Германию до нового года, если «Северный поток — 2» запустят в октябре или ноябре. Согласно данным «Газпром экспорта», Россия с января по «Северному потоку» перекачала в Европу 33,7 миллиарда кубов природного газа. Это на 2,4% больше, чем годом ранее, и на 6,3% больше, чем в 2019 году. Германия получила 22,7 миллиарда кубометров российского газа.

По оценке специалистов, «Северный поток — 2» уже практически готов. Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в конце июля заявил, что санкции, которые республиканцы Соединенных Штатов требуют ввести в отношении газопровода, не смогут помешать окончанию его строительства и запуску.

Накануне украинский экономист Юрий Атаманюк обвинил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в обмане по вопросу «Северного потока — 2». По его словам, глава правительства Германии сделала все для обеспечения интересов своей страны и забрала у Украины транзит газа.