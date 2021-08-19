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    19 августа 2021, 14:46

    Назван возможный объем поставок газа по «Северному потоку — 2» до конца года

    Андрей Иванов

    «Газпром» планирует поставить в Европу по «Северному потоку — 2» около 5,6 миллиарда кубических метров голубого топлива до конца 2021 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

    Назван возможный объем поставок газа по «Северному потоку — 2» до конца года

    Ранее директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова спрогнозировала, что такой объем газа смогут доставить в Германию до нового года, если «Северный поток — 2» запустят в октябре или ноябре. Согласно данным «Газпром экспорта», Россия с января по «Северному потоку» перекачала в Европу 33,7 миллиарда кубов природного газа. Это на 2,4% больше, чем годом ранее, и на 6,3% больше, чем в 2019 году. Германия получила 22,7 миллиарда кубометров российского газа.

    По оценке специалистов, «Северный поток — 2» уже практически готов. Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в конце июля заявил, что санкции, которые республиканцы Соединенных Штатов требуют ввести в отношении газопровода, не смогут помешать окончанию его строительства и запуску.

    Накануне украинский экономист Юрий Атаманюк обвинил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в обмане по вопросу «Северного потока — 2». По его словам, глава правительства Германии сделала все для обеспечения интересов своей страны и забрала у Украины транзит газа.