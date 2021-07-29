Санкции, которые республиканцы США требуют ввести в отношении «Северного потока — 2» не смогут помешать строительству газопровода. Такого мнения придерживается председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, передала «Вечерняя Москва».

Ранее 12 сенаторов-республиканцев США потребовали от Белого дома ввести новые санкции против газопровода. По их мнению, его строительство усилит «пагубное» влияние РФ на Европу.

Карасин отметил, что Россия должна спокойно относиться к таким заявлениям, ориентируясь на договоренности, которые были достигнуты между Путиным и Байденом в ходе встречи президентов.

«Я убежден, что игра вокруг этого вопроса будет продолжаться, но верю в то, что помешать завершению строительства „Северного потока — 2“ уже ничего не сможет. Мы должны относиться к этому спокойно, быть уверенными в своих силах и завершать то, что начато. Внимательно следить за перипетиями внутриполитической борьбы в США должны специалисты-американисты и журналисты. А наше общественное мнение должно быть спокойно за то, что этот проект удастся», — сказал сенатор.