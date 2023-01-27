Мир 27 января 2023, 07:33 Назван важный недостаток танков Abrams для ВСУ Newsweek: танки Abrams станут проблемой для ВСУ из-за большого расхода топлива РИА «Новости»

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Американские танки M1 Abrams могут доставить ВСУ большие проблемы, поскольку двигатели «жадно поглощают» топливо. На это указало издание Newsweek.

Журналисты предупредили, что для того, чтобы танки получали достаточно горючего, придется создавать сложные логистические схемы. Между тем на Украине «вообще проблемы с топливом», процитировало издание майора армии США в отставке Джона Спенсера.

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«Когда я был там в июле, то наблюдал длинные очереди автомобилей и пустые заправки», — вспомнил он.

Капитан корпуса морской пехоты США Мэтью Хох также отметил топливную проблему и добавил, что много времени, вероятно, уйдет на обучение ВСУ управлению американскими танками.

Накануне Пентагон подтвердил, что США направят на Украину машины Abrams , однако на это уйдут месяцы, так как сейчас танков просто нет на складе . СМИ пишут, что единственный завод по производству Abrams занимается выполнением заказов для Тайваня и Польши и выпускает не более 12 таких бронированных машин в месяц.