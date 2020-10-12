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    12 октября 2020, 13:43

    Назван срок жизни коронавируса на коже

    Андрей Иванов

    Попавший на кожу коронавирус может сохранять свою активность от шести до 11 часов. В среднем — около девяти часов. Об этом сообщил портал издательства Оксфордского университета со ссылкой на данные исследования ученых из Японии.
    Назван срок жизни коронавируса на коже

    По данным специалистов, коронавирус более живучий, чем вирус гриппа. Он может прожить на коже в пять раз дольше, чем привычная сезонная инфекция. Уберечь от этого поможет гигиена: спиртовой антисептик уничтожает 2019-nCoV всего за 15 секунд, а регулярное мытье рук снижает риск передачи заразы при физическом контакте.

    Ранее ученые установили, что в воздухе коронавирус остается активным на протяжении трех часов, на металлических поверхностях — до двух суток, на стекле, дереве и бумаге — около четырех дней. На пластике новый вирус может прожить до пяти дней.

    За все время пандемии в мире выявили более 37,5 миллиона случаев COVID-19. Жертвами инфекции, которая вызывает серьезные осложнения, стали 1 077 228 человек.

    Во всем мире сейчас отмечают рост числа новых случаев заболевания, которые выявляют каждые сутки. По мнению специалистов, победить пандемию помогут массовая вакцинация и популяционный иммунитет.