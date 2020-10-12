Назван срок жизни коронавируса на коже

По данным специалистов, коронавирус более живучий, чем вирус гриппа. Он может прожить на коже в пять раз дольше, чем привычная сезонная инфекция. Уберечь от этого поможет гигиена: спиртовой антисептик уничтожает 2019-nCoV всего за 15 секунд, а регулярное мытье рук снижает риск передачи заразы при физическом контакте.

Ранее ученые установили, что в воздухе коронавирус остается активным на протяжении трех часов, на металлических поверхностях — до двух суток, на стекле, дереве и бумаге — около четырех дней. На пластике новый вирус может прожить до пяти дней.

За все время пандемии в мире выявили более 37,5 миллиона случаев COVID-19. Жертвами инфекции, которая вызывает серьезные осложнения, стали 1 077 228 человек.

Во всем мире сейчас отмечают рост числа новых случаев заболевания, которые выявляют каждые сутки. По мнению специалистов, победить пандемию помогут массовая вакцинация и популяционный иммунитет.