Более 13 тысяч случаев COVID-19 за сутки подтвердили в России второй день подряд

В России за сутки выявили 13 592 случая COVID-19 у жителей 84 регионов. Более четверти из них — 26,2% — переносят заболевание без каких-либо симптомов. Показатель уже второй день подряд превышает планку в 13 тысяч.

С начала эпидемии инфекцию подтвердили уже у 1 312 310 человек. Выздоровели 1 024 235 человек (+3793 за последние 24 часа). Скончались 22 722: за день умерших из-за коронавируса стало на 125 больше.

В Москве за неделю число новых случаев COVID-19 выросло на 40%. За сутки у столичных медиков стало на 4395 коронавирусных больных больше. В Санкт-Петербурге их прибавилось на 538, в Московской области — на 440. В Ростовской и Нижегородской областях, которые вошли в топ-5 регионов по выявленным инфицированным, коронавирус подтвердили у 274 и 271 человека соответственно.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

На 12 октября, уточнили в Роспотребнадзоре, специалисты провели свыше 51,1 миллиона тестов на наличие в организме SARS-CoV-2. За сутки сделали 409 тысяч лабораторных исследований. Врачи оставили под наблюдением 266 125 человек, у которых COVID-19 пока не подтвержден.

В Московской области провели 2 603 974 анализа на коронавирус. Пробы в том числе брали у вернувшихся из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.

Тесты на COVID-19 делают на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые лица при желании могут пройти обследование в частных клиниках.

Доктор Леонид Рошаль заявил, что россияне ведут себя безответственно в условиях распространения вируса. Они по-прежнему не носят маски и собираются большими компаниями, не думая не только о себе, но и об окружающих.