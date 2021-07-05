Назван сменщик Безоса на посту гендиректора Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос покинул пост генерального директора компании. Его место занял Энди Джесси, ранее руководивший подразделением Amazon Web Services.

После ухода с этой поста гендиректора Безос останется председателем правления и продолжит владеть более чем 10% ее акций, сообщила «Би-би-си».

Свой уход он объяснил тем, что хочет уделять больше времени другим проектам. Среди них — аэрокосмическая компания Blue Origin. Сейчас миллиардер продолжает готовиться к полету в космос на корабле New Shepard. Пуск запланирован на 20 июля. Компанию ему составят его брат Марк Безос, 82-летняя американка Уэлли Фанк и победитель аукциона, которого определят позднее.

Помимо этого, экс-глава Amazon собирается открыть книжный магазин, развивать Фонд Земли Безоса и Day 1, а также газету The Washington Post. Безос является ее издателем с 2013 года.

Бизнесмен решил, что оставит свою должность именно 5 июля, потому что в этот день в 1994 году и был основан Amazon.

На сегодняшний день Безос занимает первую строчку в списке богатейших бизнесменов мира по версии Forbes. Его состояние оценивают в 177 миллиардов долларов.

Amazon Web Services, которым раньше руководил новый глава Amazon, является крупнейшим поставщиком облачных решений в мире и самым прибыльным подразделением корпорации, сообщали «Ведомости».

По данным Forbes состояние Джесси составляет почти 440 миллионов долларов, из которых около 275 миллионов стоят принадлежащие ему акции Amazon. Еще 162 миллиона долларов он получил в виде зарплаты, бонусов и доходов от продажи полученных от компании акций.