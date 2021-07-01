Безос предложил лететь вместе с ним в космос пенсионерке

Американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос сделал подарок 82-летней пенсионерке Уолли Фанк. Пожилую женщину он позвал в космический полет.

Безос рассказал о принятом им решении в Instagram. По словам самого богатого человека в мире, никто не ждал этого путешествия дольше, чем Фанк.

Миллиардер напомнил, что в 1961 году американка готовилась отправиться в космос в рамках миссии Mercury 13. Она завершила обучение, но саму программу отменили. Ни Фанк, ни другие участницы проекта так и не совершили космический полет.

«Пришло время. Добро пожаловать в команду, Уолли. Мы рады, что вы полетите с нами 20 июля в качестве нашего почетного гостя», — написал основатель Amazon.

Миссия Mercury 13 предполагала создание команды женщин-пилотов. В NASA идею забраковали. После этого Фанк работала летным инструктором и посвятила себя расследованию авиакатастроф.

Джефф Безос должен полететь в космос 20 июля вместе с братом. Еще одно место купили на аукционе за 28 миллионов долларов. Кто именно его займет, неизвестно.

Корабль New Shepard стартует с космодрома в Техасе, чтобы подняться на высоту примерно 105 километров от поверхности Земли.