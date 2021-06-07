Безос первым полетит в космос на корабле своей компании. Это опасно для него?

Американская частная компания Blue Origin 20 июля отправит в космос первых туристов. Ее основатель Джефф Безос решил лично испробовать корабль New Shepard. К нему присоединится его брат Марк и победитель аукциона на место в космическом аппарате. Российские эксперты пророчат проекту успех, так как бизнесмен с детства грезил о звездах.

«С пяти лет я мечтала о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом», — написал Безос в Instagram.

К своему посту бизнесмен добавил видео, в котором рассказал о предстоящем полете и выборе компаньона. Он объяснил, что решил отправиться к звездам вместе с братом, потому что считает его своим лучшим другом. Марк признался, что не ожидал услышать подобное предложение, но с радостью согласился.

«Увидеть Землю из космоса, значит, измениться. Изменить свое отношение к планете, к человечеству. У нас одна Земля. Я хочу полететь в космос, потому что это то, о чем я мечтал всю жизнь», — отметил Джефф Безос.

Первый суборбитальный обзорный полет для туристов организовывает компания Blue Origin. Братья Безосы должны отправиться в космос на корабле New Shepard уже 20 июля. Одно из шести мест в космическом аппарате займет победитель онлайн-аукциона. Пока за него предлагают максимум 2,8 миллиона долларов. Участие в торгах, на данный момент, приняли порядка шести тысяч жителей 143 стран. Аукцион продлится по 12 июня.

Вопрос безопасности

Полеты в космос всегда связаны с определенными рисками. При этом Безос для проекта Blue Origin выбрал оптимальную схему для того технического уровня, на котором сейчас находится человечество, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики, главный аналитик некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Андрей Ионин.

«Он реализует схему суборбитального полета, которую еще в 60-х годах использовали в Советском Союзе и США. То есть вертикально стартующая ракета, космический корабль сверху и система аварийного спасения, которая работает практически на всем активном участке и в случае нештатной ситуации спасает экипаж», — пояснил он «360».

Источник фото: wikipedia.org

Во время приземления корабль выпускает парашюты. Весь процесс отрабатывался на протяжении 60 лет, что делает его наименее опасным. Ионин сравнил его с идеей британского предпринимателя Чичарда Брэнсона, основавшего корпорацию Virgin Group.

«На мой взгляд, она наименее опасна и рискованна, чем та схема, которую предлагает Ричард Бренсон, Virgin Galactic, где используется самолет носитель, а потом уже с него стартует такая небольшая ракета, которая потом опять садится самолетным способом. Это вот такой новый способ, но на мой взгляд, он существенно более рискованный, чем-то, что предлагает Безос», — отметил аналитик.

Он добавил, что из этих двух проектов поставил бы на компанию Безоса. Но реальную безопасность задумки смогут показать только запуски ракеты.

«Одно дело какие-то испытательные полеты и теоретические расчеты, а другое — реальная практика», — подчеркнул Ионин.

«Правильный ход»

Безос принял правильное решение лететь в космос самому, заявил летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко. Как минимум бизнесмен сделал хороший шаг с точки зрения менеджмента и репутации.

«Если глава компании летит на корабле, на котором потом предполагает продавать билеты для всех остальных желающих, я думаю, что это правильный ход, по крайней мере с точки зрения имиджа компании. С другой стороны, наверное, если он такое решение принял, то это свидетельствует о том, что, по его мнению, система достаточно надежна для выпуска в широкий прокат», — пояснил космонавт.

Источник фото: youtube.com/Blue Origin

При этом он отметил, что New Shepard нельзя сравнивать с «Союзами». Корабли имеют разные наборы бортовых систем и всего прочего.

«Это совершенно разные вещи и изделия, которые сравнивать друг с другом как-то даже и неудобно. Наверное, как сравнивать телегу с Mercedes. Но хочу уточнить, что телега в данном случае — его изделие, а Mercedes — это „Союз“», — заключил Борисенко.

«Деньги не важны»

По словам Безоса, он мечтал оказаться в космосе с пятилетнего возраста. Такая мотивация может позволить ему привести свой проект к успеху.

«Я считаю, что космические проекты реализуются только тогда, когда лидер этого проекта сам мечтает о космосе. Поэтому удался проект [Сергея] Королева, удался проект [Илона] Маска, поэтому я думаю, удастся и проект Безоса. Он всегда говорил, что о космосе он мечтал с детства. Вот эту свою детскую мечту он реализовывает», — сказал Ионин.

Аналитик добавил, что многие сейчас начнут говорить о маркетинговом ходе, но все дело в другом. Для Безоса деньги не так важны, так как он является самым богатым человеком в мире. Миллионы или даже миллиарды долларов не сильно скажутся на его состоянии, поэтому Безос просто идет за своей мечтой.