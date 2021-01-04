Назван необычный симптом коронавируса

При этом пока икота не значилась в числе основных симптомов коронавируса, но ее продолжительное проявление может означать наличие инфекции в организме.

Проведенное египетскими врачами исследование выявило пациента, у которого COVID-19 проявлялся только через икоту. 64-летний мужчина обратился в больницу спустя трое суток, врачи выявили у него коронавирус, также у мужчины был низкий уровень лейкоцитов.

Аналогичный случай описывается в статье, опубликованной американскими учеными. Тогда 62-летний пациент обратился в больницу через четверо суток после начала икоты. У пациента также был диагностирован COVID-19. Инфекция поразила легкие, у мужчины также был пониженный уровень лейкоцитов и тромбоцитов.

Британские врачи рекомендуют обращаться за медпомощью, если икота не проходит более двух суток либо возникает слишком часто.

В декабре ученые из Исландии пришли к выводу, что у многих заболевших COVID-19 наблюдалась миалгия (мышечная боль). Другими распространенными симптомами были кашель и головная боль. При легком течении COVID-19 пациенты чаще всего сталкиваются с болью в голове, заложенностью носа и потерей обоняния.

Прибор по выявлению коронавируса SARS-CoV-2 в слюне человека создали ученые из Билькентского университета в Анкаре. Схема действия простая: у пациента берут образец слюны и смешивают со специальным раствором. Получившийся продукт помещают на чип обнаружения посторонних генов. Специальный биосенсор изучает полученный материал и улавливает присутствие вируса. Для подачи сигнала он меняет цвет свечения. Весь процесс занимает не более 10 секунд.