Найден способ распознать коронавирус за 10 секунд

Схема действия простая: у пациента берут образец слюны и смешивают со специальным раствором. Получившийся продукт помещают на чип обнаружения посторонних генов. Специальный биосенсор изучает полученный материал и улавливает присутствие вируса. Для подачи сигнала он меняет цвет свечения. Весь процесс занимает не более 10 секунд.

Технологию, которая легла в основу аппарата, разработали турецкие ученые в сотрудничестве с компанией EA Teknoloji. В ближайшее время технологию планируют запатентовать.

Как сообщило Ura.ru, в ходе проведенных исследований эффективность прибора Diagnovir составила 99%.

В университете отметили, что таким же способом можно находить и другие возбудители различных заболеваний. По мнению ученых, аппарат обладает большим экспортным потенциалом. Когда его выпустят в продажу, он окажет большое влияние на весь мир.