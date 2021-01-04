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    04 января 2021, 19:20

    Найден способ распознать коронавирус за 10 секунд

    Анатолий Минкин

    Прибор по выявлению коронавируса SARS-CoV-2 в слюне человека создали ученые из Билькентского университета в Анкаре. Как сообщила пресс-служба вуза, датчик назвали Diagnovir.
    Найден способ распознать коронавирус за 10 секунд

    Схема действия простая: у пациента берут образец слюны и смешивают со специальным раствором. Получившийся продукт помещают на чип обнаружения посторонних генов. Специальный биосенсор изучает полученный материал и улавливает присутствие вируса. Для подачи сигнала он меняет цвет свечения. Весь процесс занимает не более 10 секунд.

    Технологию, которая легла в основу аппарата, разработали турецкие ученые в сотрудничестве с компанией EA Teknoloji. В ближайшее время технологию планируют запатентовать.

    Как сообщило Ura.ru, в ходе проведенных исследований эффективность прибора Diagnovir составила 99%.

    В университете отметили, что таким же способом можно находить и другие возбудители различных заболеваний. По мнению ученых, аппарат обладает большим экспортным потенциалом. Когда его выпустят в продажу, он окажет большое влияние на весь мир.