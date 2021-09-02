Из-за подтоплений, которые вызвал обрушившийся на Нью-Йорк ураган «Ида», погибли девять человек. Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио.

«Еще вчера в это время они были живы», — приводит РИА «Новости» слова градоначальника на брифинге. Де Блазио не уточнил, при каких обстоятельствах погибли люди.

Проливные дожди, которые принес с собой ураган, затопили подземку Нью-Йорка и некоторые улицы. В мегаполисе произошел транспортный коллапс. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Ранее ураган «Ида» натворил бед в Луизиане. Стихийное бедствие изменило направление течения реки Миссисипи в районе Нового Орлеана. Президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим от разгула стихии в дополнение к работам по восстановлению инфраструктуры, которые проводят местные власти.