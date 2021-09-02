Ураган «Ида» ударил по Нью-Йорку. В городе затопило метро и улицы

Ураган «Ида», обрушившийся на южное побережье США, добрался до Нью-Йорка. И хотя к этому моменту циклон ослаб, он смог затопить подземку и улицы, создав транспортный коллапс.

Сейчас в городе действует режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил ранее мэр города Билл де Блазио в своем Twitter.

«Мы сталкиваемся с историческими погодными катаклизмами — рекордный дождь по всему городу, сильное наводнение и опасные условия на дорогах», — написал политик.

Он призвал автомобилистов учитывать, что улицы и шоссе могут затоплены. Он попросил горожан не ездить на машинах в тех местах, где вода покрывает проезжую часть.

В Сети уже появились видео из-затопленного метро города. На 28-й улице потоки воды обрушились на станцию как настоящий водопад. Люди выбирались наружу по пояс в воде.

В Бронксе местный житель снял на видео плавающего на надувном матрасе по улице мужчину.

Появились сообщения о том, что несколько людей погибли. Но эти данные официально пока не были подтверждены официально.