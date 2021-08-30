Байден объявил о стихийном бедствии в Луизиане из-за урагана «Ида»

В штате Луизиана произошло стихийное бедствие — туда пришел ураган «Ида». Все пострадавшие получат федеральную помощь. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

«Сегодня президент Джозеф Р. Байден-младший объявил о крупном стихийном бедствии в штате Луизиана и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к операциям по восстановлению, проводимыми властями штата и местными властями в районах, пострадавших от урагана „Ида“», — говорится в заявлении главы Американского государства, которое опубликовал сайт Белого дома.

Помощь от государства будет включать программы поддержки в восстановлении после природного бедствия, в числе которых гранты на временное жилье и ремонт разрушенных домов.

Ураган «Ида» обрушился на побережье Луизианы 26 августа. Жители Нового Орлеана лишились электричества. В некоторых районах штата скорость ветра достигает 165 километров в час. Ураган срывает крыши и с корнем вырывает деревья. Один человек погиб. Стихийное бедствие изменило направление течения реки Миссисипи в районе Нового Орлеана.